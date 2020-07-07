Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное, сообщает пресс-служба американских ВМС.

«Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Чёрного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности», — говорится в сообщении.

Отметим, 6-й флот США регулярно направляет свои корабли в Черное море в рамках операции «Атлантическое урегулирование».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня USS Porter вошел в порт Батуми. В посольстве США заявили, что визит подчеркивает продолжение сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией, а также «послужит цели повышения безопасности в регионе».

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