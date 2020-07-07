Киев, , 10:41 — REGNUM История о якобы ультиматумах, которые ставит Россия в рамках переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, является «надуманной», заявил вечером 6 июля в эфире «Общественного радио» министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников.

Он отметил, что, вообще, слово «ультиматумы» нельзя применять к переговорам по Донбассу, в частности последнему раунду, который состоялся 3 июля в Берлине.

Резников вместе с тем признал, что одно из ключевых разногласий касается внесения особого статуса Донбасса в украинскую конституцию.

«Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в конституцию Украины… (Мы считаем), что никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в конституции Украины быть не может», — подчеркнул представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июля в Берлине состоялись переговоры «Нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе на уровне советников. Переговоры продолжались около 10 часов, о каких-то договоренностях в итоге заявлено не было. Ряд СМИ Украины распространили информацию, что Россия ставит некие «ультиматумы» остальным участникам переговорного процесса.