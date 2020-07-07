Тбилиси, , 11:04 — REGNUM Международных наблюдателей на выборы в Грузии будут впускать без прохождения обязательного карантина. Об этом 6 июля рассказал журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «Новости Грузия».

«Максимум будут проводиться тестирования, в других случаях никаких преград для работы международных наблюдателей не будет», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что помещение наблюдателей в двухнедельный карантин недопустимо, так как из-за этого будет потерян смысл их приезда.

Напомним, проведение парламентских выборов в Грузии запланировано на 31 октября. Некоторые эксперты не исключают, что на этот период может прийтись вторая волна распространения коронавируса.

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