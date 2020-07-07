Москва, , 10:35 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») предложил ввести санкции в отношении граждан Великобритании, причастных к «крышеванию» лиц, совершивших убийства в России.

«В Соединённом Королевстве живут себе десятки (кто-то считает, что даже сотни) граждан РФ, которые совершали убийства в нашей стране. Думаю, никак не меньше 25 британских официальных лиц причастны к крышеванию этих мокрушников, на руках которых кровь россиян. Санкции за невыдачу убийц правосудию более чем уместны», — отметил Никонов в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД Великобритании опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В списке содержится 25 российских граждан, в том числе глава СК Александр Бастрыкин.

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