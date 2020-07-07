Киев, , 10:31 — REGNUM В настоящее время непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны России не отмечено, но ВСУ должны готовиться к любым сценариям развития событий, заявил вечером 6 июля в эфире украинского телевидения командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Командующий подчеркнул, что на сегодня ситуация полностью спокойная и контролируется Киевом.

«На сегодня ВСУ усилили все виды разведки. Также в получении сведений о состоянии, положении и вероятном характере действий ВС России принимают участие все разведывательные органы государства. Мы ежедневно получаем сведения о ВС РФ, их наличии, накоплении, увеличении в том или ином направлении», — заявил он.

Наев отдельно подчеркнул, что ВСУ уже отработали планы реагирования на все военные угрозы, в том числе на южном (таврическом) направлении.

ИА REGNUM напоминает, что в июне на разных уровнях на Украине прозвучали заявления о возможности вторжения России в Херсонскую область якобы для обеспечения Крыма таким образом пресной водой. Соответствующим заявлением отметился даже МИД страны, заявив, что следует быть ментально готовыми к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе. Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что такое вторжение может случиться в сентябре этого года.

6 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления «полной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине».