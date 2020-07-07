7 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Очевидно одно: украинское шоу продолжается, но вопрос лишь в том, будет ли Зеленский играть в нем ведущую роль или нет. Это уже совсем другой вопрос.

Александр Белов, , 11:46 — REGNUM Невеселое будущее ожидает президента Украины Владимира Зеленского, который так и не смог выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний. Разобрать причины столь плачевной ситуации в политике Украины предлагает заместитель директора Евразийского центра при Атлантическом совете Мелинда Хэринг в статье, вышедшей 6 июля в The National Interest.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бедный Владимир Зеленский», — начинает Хэринг, напоминая, что в апреле 2019 года этот комик, ставший кандидатом и сумевший занять наивысшую должность на Украине, получил значительное число голосов избирателей.

Затем, когда в стране прошли парламентские выборы, его новая партия получила большинство в парламенте.

«Теперь Зеленскому грозит уже не столь радостное политическое будущее», — добавляет американский аналитик.

Победу на выборах Зеленский одержал благодаря трем обещаниям: прекратить войну на востоке Украины, сделать эту крупную восточноевропейскую страну, в которой проживает 42 млн человек, богатой и остановить коррупцию. Но после первоначального всплеска активности на поприще реформ он так и не смог выполнить ни одного своего крупного обещания. Со временем громкие речи о коренном изменении Украины превратилась в слабое увещевание. Прошел всего лишь год, а он уже создает ощущение вялости и пораженности.

Это изменение не только в тоне и стиле, оно еще носит сущностный и кадровый характер. Так, в марте и апреле Зеленский уволил своего реформаторски настроенного премьер-министра, большую часть его команды, генерального прокурора и многих других высокопоставленных чиновников, ошеломив всех. Хуже момента было подобрать сложно: через несколько недель глобальная пандемия коронавируса дошла до Украины, скосив до 8,2% ВВП страны. Зеленский нанял прихвостней, не имеющих особого опыта, а также даже старых друзей бывшего президента Украины Виктора Януковича. В то же время он поддерживает «политически мотивированные обвинения» против бывшего президента, генерального прокурора, бывшего министра инфраструктуры и руководителей налоговых и таможенных служб.

В мае Министерство финансов уволило главу независимого наблюдательного совета независимой компании, которая контролирует транспортировку газа, ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ). По словам Хэринг, газ всегда был основным источником самообогащения, но ситуация начала меняться в 2014 году. Поступок Зеленского — это шаг назад к тем самым временам безудержного воровства, потенциально проложивший путь к увольнению глав независимых наблюдательных советов, которые управляют Нафтогазом, Приватбанком и другими важными государственными компаниями.

«Прощай, корпоративное управление. Мы тебя почти не знали», — сетует аналитик.

В июле глава Нацбанка подал в отставку после встречи один на один с Зеленским, сославшись на политическое давление. Томас Фиала, глава Dragon Capital, крупнейшей инвестиционной компании на Украине, заявил, что он приостановит все будущие инвестиции.

«Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы. Это либо полная некомпетентность, либо саботаж в пользу России», — пишет Фиала.

На этом фоне актуален вопрос, что же пошло не так. В попытке ответить на этот вопрос Хэринг предлагает пять версий, с помощью которых можно объяснить эти значительные перемены, произошедшие с Зеленским за последний год.

Во-первых, пишет она, Зеленский может оказаться марионеткой олигарха Игоря Коломойского, который владел крупнейшим банком в стране — Приватбанком, и был обвинен в его разграблении на сумму $6 млрд до потери контроля над ним в 2016 году. Теперь он делает все возможное в судах разных стран мир, чтобы вернуть себе этот банк или хотя бы часть денег. Зеленского и Коломойского, безусловно, связывают тесные отношения: телевизионное шоу Зеленского, в котором он, деревенский учитель истории, становится президентом после нашумевшей речи о коррупции, транслировалось на телеканале «1+1» Коломойского.

Олигарх также поддержал Зеленского, позитивным образом освещая его деятельность в СМИ задолго до президентских выборов. Британский журналист BBC Иона Фишер спросил Зеленского о его отношениях с Коломойским во время президентской кампании. Зеленский заявил, что всеми основными СМИ в стране владеют олигархи, поэтому в том, что его шоу показывали на канале Коломойского, нет ничего необычного. Прошел год, и это утверждение уже не вызывает такого же доверия.

В свой первый год пребывания в должности президент Украины Зеленский согласился с властью олигархов. В сентябре 2019 года администрация президента опубликовала фотографию, на которой в офисе украинского главы были сам президент, премьер-министр, руководитель аппарата и Коломойский. Спустя неделю Коломойский уже с уверенностью ходил по влиятельной международной конференции — Ялтинскому саммиту по европейской стратегии, — давая интервью всем и каждому.

Зеленский не сделал ничего, чтобы Коломойский предстал перед судом, тогда как недавно назначенный бывшим комиком генеральный прокурор возбудил двадцать четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко. У Коломойского около тридцати депутатов, которые лояльны к нему в политической партии президента «Слуга народа», и олигарх неоднократно выступал с нападками на некоторых чиновников, которых до этого отправлял в отставку Зеленский.

Во-вторых, уверена Хэринг, резкое изменение курса Зеленского можно объяснить тем, что он марионетка Кремля. Такое представление, которого на протяжении долгого времени придерживались многие представители украинской диаспоры и националистически настроенных жителей западной Украины, лежит в основе неприязни к Зеленскому. Он не является носителем украинского языка, не осуждает президента России Владимира Путина при каждой возможности и проявляет гибкость в усилиях по установлению мира на востоке Украины. Эта теория, подчеркивает Хэринг, внешне привлекательна, но не подтверждается доказательствами, разве что косвенными. Важнее то, что ее сторонники не берут в расчет явную некомпетентность руководства в Киеве.

В-третьих, Зеленский мог пасть жертвой собственной неопытности. Так, у него был план, но воплотить его в жизнь не удалось. До 2019 года он никогда не занимал крупной управленческой должности вообще, не говоря уже о том, чтобы иметь пост в правительстве. К счастью для него, его первый начальник штаба Андрей Богдан знал, как управлять президентской администрацией, и мог, как никто другой, направлять парламент на принятие нужных решений. Пока Богдан был на месте, в Киеве все работало.

После ухода Богдана все посыпалось. Согласно источникам в Киеве, Зеленский слушает четырех друзей, которые занимают посты начальника штаба, старших советников и главы служб безопасности. Ни один из них не имеет и малейшего представления об экономике или политике. Когда в этом кругу доверенных лиц есть противоречия, Зеленский не знает, что делать. По информации Хэринг, президент никому не доверяет, хочет, чтобы его люди были в каждом комитете и совете, не придерживались идеологии и настаивали на том, что все должно быть сделано немедленно. Он не умеет делегировать. Он игнорирует собственный кабинет и имеет дело непосредственно с министрами и региональными лидерами. После ряда неоправданных кадровых решений этой весной эта теория выглядит все более вероятной.

В-четвертых, причиной такого плачевного состояния дел в украинской политике при Зеленском может быть то, что бывший комик слишком наивен. Зеленский искренне хотел хорошего и избирался, чтобы исправить ситуацию в стране. До того как баллотироваться на должность, он был богатым, знаменитым и веселым. Другими словами, ему не нужна была эта работа. Сам он заявил о том, что в политику он пошел, чтобы его дети могли жить в нормальной стране. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что «Зеленский изменился», что человек, с которым он начал работать, и Зеленский сегодня «два разных человека».

Конечно, Зеленский уволил Гончарука после того, как тот проработал всего шесть месяцев, и мнение бывшего премьер-министра, вероятно, не может считаться объективным. Он говорит, что Зеленский находился под влиянием «пророссийских нарративов» о том, что Запад и Джордж Сорос намерены уничтожить Украину, и что Зеленский начинал уверенно, но не мог справиться с конкурирующими интересами, кризисом и сложным политическим выбором.

Наконец, причина, по которой Зеленский не смог оправдать возложенные на него ожидания, может заключаться в том, что сама система украинской власти неизменяема. Изменить Украину невозможно: продается всё, включая парламентариев. Если назвать нужную цену, то и во время пандемии COVID-19 можно усыновить ребенка, незаконно доставить по воздуху сотни собак из питомника в Канаду и сделать что угодно еще.

Олигархи, кажется, восстановили свой контроль над парламентом, потратив на это сущие гроши. Они так и не лишились контроля над СМИ и всеми основными отраслями промышленности. Пока роль денег в политике Украины не изменится, не имеет значения, кто президент. Если внимательно присмотреться к нынешней политической ситуации на Украине, отбросить эту теорию оказывается попросту невозможно.

Очевидно одно: украинское шоу продолжается, но вопрос лишь в том, будет ли Зеленский играть в нем ведущую роль. Это уже совсем другой вопрос.

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