Москва, , 10:25 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ показало осознанную поддержку гражданами предполагаемых изменений. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила ректор Российского государственного социального университета, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, взаимодействию с профсоюзами и социально-трудовым отношениям Наталья Починок:

«Сейчас правительство предпринимает шаги по скорейшему введению всех принятых поправок в жизнь. Чтобы не было так: в главном законе прописали, а в других федеральных законах не поправили. Эта работа ведётся сейчас очень оперативно, потому что она касается развития нашей страны. Это здорово. Я и большинство моих коллег голосовали за поправки.

Сама Конституция утверждается в установленном порядке подписью президента. Но для того, чтобы её исполнить, нужно изменить федеральные законы. Потому что они сейчас не соответствуют Основному закону. Это — сообщающиеся сосуды, необходимо внести изменения в ряд федеральных законов и нормативно-правовых актов. Что и делают. Что касается социального блока, могу заверить, что все законы будут работать так, как это записано в Конституции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести из-за мировой эпидемии коронавируса.

По предварительным итогам, явка на общероссийском голосовании составила 67,97%. Результаты: «да» — 77,92%, «нет» — 21,27%.

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