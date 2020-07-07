Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Афганистан из Тбилиси вылетел 13-й батальон сил обороны Грузии для участия в операции НАТО «Решительная поддержка». Об этом 7 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказали журналистам в министерстве обороны Грузии, по прибытию в Афганистан грузинские военнослужащие сменят своих коллег из 12-го батальона. Миссия продлится полгода.

«Основной задачей грузинских миротворцев будет защита безопасности базы», — рассказали в военном ведомстве.

Напомним, операция «Решительная поддержка» официально считается небоевой, хотя ее проводят вооруженные формирования блока НАТО и его союзников. Цель миссии — поддержка боевых действий афганских военных в боевых действиях на территории страны.

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