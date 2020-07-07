Москва, , 10:20 — REGNUM Общественная палата России выявила порядка 9 тыс. недостоверных сообщений о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом 7 июля заявил зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Всего было выявлено почти 9 тыс. фейковых сообщений, 3 тыс. из них приходятся на Москву», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что еще примерно от пяти до 100 сообщений приходится на каждый регион страны. Также было выявлено от 50 до 100 «общефедеральных фейков», которые «должны были напугать граждан всей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что фейки, призванные очернить голосование по поправкам к Конституции, создаются их авторами для отчета перед иностранными спонсорами о том, на что были потрачены деньги, выданные на антироссийскую пропаганду.

По его словам, финансирование информационной кампании по дискредитации голосования по поправкам к Конституции РФ исчисляется сотнями миллионов долларов.

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