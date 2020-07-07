Киев, , 10:12 — REGNUM На Украине сегодня, 7 июля, эксперты продолжают обсуждать законопроект о новых регуляторных принципах в сфере медиа, который ранее был одобрен на уровне парламентского комитета при большинстве голосов от фракции «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко в эфире одного из телеканалов заявил, что единственное, что может этот закон — целенаправленно создавать проблемы для «неугодных» СМИ.

«Но в плане упорядочить — он не будет работать», — заявил Томиленко, добавив, что союз журналистов уже обратился в представительство ОБСЕ по вопросам свободы слова с настоятельной просьбой перечитать закон и защитить свободу слова в Украине.

«Нацсовету остается ввести униформу для своих членов и официально вооружить их хлыстом, чтоб воспитывать журналистов и учить их «правильно» писать. Остальное все есть в новом законопроекте «О медиа», который написали «слуги Зеленского», — отмечает, в свою очередь, политический эксперт Денис Иванеско.

Он напоминает, что уполномоченный орган по новому закону сможет штрафовать любые СМИ, и через суд закрывать неугодные интернет-сайты, а также требовать у любой редакции убрать критику власти.

«Это уже не Нацсовет, а Укркомнадзор с функцией прямой цензуры через угрозы редакциям, штрафы и суды. Вполне порошенковский закон. Слишком быстро Зеленский освоил методы предыдущего режима по подавлению медиа», — резюмировал Иванеско.

ИА REGNUM напоминает, что ранее более ста журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо властям Украины, а также «европейским партнерам» страны, в котором призвали не поддерживать законопроект «О медиа» в его нынешнем виде.