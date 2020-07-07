Аддис-Абеба, , 10:05 — REGNUM Беспорядки в Эфиопии, последовавшее за убийством популярного музыканта Хачалу Хундессы на прошлой неделе, привели к задержке переговоров по плотине «Великого Возрождения» на Ниле и препятствовали усилиям по борьбе с коронавирусом. Об этом передает ВВС Amharic со ссылкой на сообщение властей.

Министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле заявил, что протесты задерживают переговоры, которые должны были состояться в начале прошлой недели.

Напомним, что переговоры между Эфиопией, Египтом и Суданом по урегулированию давнего спора о строительстве Эфиопией плотины на реке Нил возобновились в пятницу, 26 июня.

Селеши добавил, что усилия министерства здравоохранения Эфиопии по борьбе с коронавирусом также были затронуты из-за протестов, особенно в первой половине прошлой недели, поскольку медики не могли проводить тесты в затронутых насилием частях страны. В Эфиопии выявили 5846 случаев заражения коронавирусом.

Тем временем в регионе Оромия сохраняется напряженность, и поступают сообщения о том, что люди скрываются из-за страха насилия. По всей стране до сих пор нет доступа к интернету, который был отключен во время протестов. В ходе протестов погибли более 160 человек.

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