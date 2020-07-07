Сухум, , 10:03 — REGNUM Новым министром юстиции Абхазии 6 июля назначен Анри Барциц. Указ об этом подписал президент страны Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы республики.

«Назначить министром юстиции Республики Абхазия Барциц Анри Львовича», — говорится в президентском указе.

Новому министру 29 лет. Он родился и закончил школу в Сухуме, высшее образование и научную степень кандидата юридических наук получил в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. В этом же вузе Барциц преподавал.

Напомним, Бжания вступил в должность президента Абхазии 23 апреля, после чего правительство республики, как предусмотрено законодательством, подало в отставку. До конца июля новый президент должен сформировать правительство.

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