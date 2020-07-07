Великий Новгород, , 10:12 — REGNUM В Новгородской области с 7 июля отменили деление районов «по принципу светофора» в отношении степени распространения коронавирусной инфекции и жёсткости введенных из-за нее ограничительных мер. Одновременно с 7 июля по всей территории региона введены серьезные послабления режима ограничений. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Как сообщил губернатор области Андрей Никитин, со вторника отменены ограничения на работу розничных рынков и ярмарок, оказание бытовых услуг на дому. Откроются библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, музеи, возобновится оказание гостиничных услуг.

Учреждениям общественного питания, в том числе, в помещениях, разрешено возобновить работу при условии использования не более 50% от общего количества мест, за исключением банкетов.

«На всей территории региона также будет разрешено осуществление торговли продовольственными и непродовольственными товарами при соблюдении нормы торговой площади не менее четырех квадратных метров на человека. Это означает, что торговые центры могут быть открыты, за исключением кинотеатров, развлекательных площадок», — сказал Андрей Никитин.

Разрешается проведение индивидуальных тренировок в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах, спортивных клубах в закрытых помещениях при наличии не менее 20 кв. метров на человека.

Членам сборных команд России на объектах спорта разрешаются тренировки группами не более семи человек. Бассейны, сауны и раздевалки пока останутся закрыты.

На 6 июля общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Новгородской области составляет 3142 случая. Из них 8% было выявлено за шесть дней июля. Общее количество выписанных в регионе достигло 1640 человек.

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