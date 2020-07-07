Великий Новгород, 7 июля 2020, 10:12 — REGNUM В Новгородской области с 7 июля отменили деление районов «по принципу светофора» в отношении степени распространения коронавирусной инфекции и жёсткости введенных из-за нее ограничительных мер. Одновременно с 7 июля по всей территории региона введены серьезные послабления режима ограничений. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.
Как сообщил губернатор области Андрей Никитин, со вторника отменены ограничения на работу розничных рынков и ярмарок, оказание бытовых услуг на дому. Откроются библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, музеи, возобновится оказание гостиничных услуг.
Учреждениям общественного питания, в том числе, в помещениях, разрешено возобновить работу при условии использования не более 50% от общего количества мест, за исключением банкетов.
«На всей территории региона также будет разрешено осуществление торговли продовольственными и непродовольственными товарами при соблюдении нормы торговой площади не менее четырех квадратных метров на человека. Это означает, что торговые центры могут быть открыты, за исключением кинотеатров, развлекательных площадок», — сказал Андрей Никитин.
Разрешается проведение индивидуальных тренировок в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах, спортивных клубах в закрытых помещениях при наличии не менее 20 кв. метров на человека.
Членам сборных команд России на объектах спорта разрешаются тренировки группами не более семи человек. Бассейны, сауны и раздевалки пока останутся закрыты.
На 6 июля общее количество подтвержденных фактов заражения коронавирусом в Новгородской области составляет 3142 случая. Из них 8% было выявлено за шесть дней июля. Общее количество выписанных в регионе достигло 1640 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области подтвердили 37 новых случаев коронавируса