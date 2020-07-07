Киев, , 09:56 — REGNUM Украина благодаря поставке американских катеров Mark VI сможет ограничить свободу действий России в Азовском море, заявил командующий украинским Военно-морским флотом Алексей Неижпапа.

По его словам, Азовское море — это «не лужа Российской Федерации», если «они думают, что будут себя вести, как привыкли — у них не получится».

«Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц, — сказал он в интервью газете «Думская». — Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины рассчитывают уже в следующем году получить на вооружение и разместить в Черном и Азовском морях дивизионы ракетных комплексов «Нептун».

Неижпапа намекнул, что ракеты «Нептун» якобы готовы вести огонь по Севастополю с материковой части Украины.

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