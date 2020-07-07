7 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Турция постоянно находится под прицелом международных исследовательских групп. Благодаря их докладам мы узнаем, на каком уровне находится Турция – от энергетики до прав человека. На прошлой неделе доклады посыпались градом, они приходили один за другим.

Ариф Асалыоглу, , 09:53 — REGNUM Турция постоянно находится под прицелом международных исследовательских групп. Благодаря их докладам мы узнаем, на каком уровне находится Турция — от энергетики до прав человека. На прошлой неделе доклады посыпались градом, они приходили один за другим.

Иван Шилов © ИА REGNUM

26 июня ООН опубликовала заявление Human Rights Defenders (HRD) в связи с Днем борьбы с пытками. В этом очень подробном заявлении говорится, что пытки — это ужасные, совершенно незаконные действия, которые игнорирует основные человеческие ценности. Активно регистрируются случаи пыток в Турции, особенно после военных и политических переворотов. В 1980—1990-х годах — особенно в Южной и Юго-восточной Анатолии, где проживает большинство курдских граждан — пытки оставили глубокие раны в обществе и подорвали мирное сосуществование. Несмотря на то, что в 2000-х годах пыток стало меньше, были предприняты шаги для того, чтобы виновные не избежали наказания, в последнее время «мы всё чаще становимся свидетелями того, что эти достижения игнорируются, а случаев пыток становится больше». Прошедшие в Турции волнения в 2013 году, коррупционные скандалы 17/25 декабря 2013 года и попытка военного переворота 15 июля 2016 года показали, что авторитарная власть агрессивна против всех слоев общества, которые выступают против нее.

Протестующие против военного переворота в Стамбуле. 2016 Maurice Flesier

Введение после попытки переворота чрезвычайного положения и последующие действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направили Турцию по пути диктатуры. Нарушая основы независимости судебной власти, правительство хочет держать под контролем все социальные слои. Оно продолжает делать из движения «Хизмет» козла отпущения. Длительные и несправедливые аресты, препятствие праву получения юридической защиты, игнорирование адвокатской конфиденциальности, неспособность предотвратить применение пыток и отсутствие отчетов от врачей стали характерными для Турции. Пытки ради получения показаний и признаний также стали предметом докладов Верховного комиссара ООН по правам человека. Утопление, электрошок, сексуальная эксплуатация и насилие, которые, как мы думали, были забыты в Турции, вновь на виду.

Акция в поддержку политзаключенного журналиста Джана Дюндара Хилми Хакалоглу

Отметим доклад 2020 года Государственного департамента США о торговле людьми. Там рассказывается о том, что в Турции после того, как с 2016 по 2020 год были уволены 150 тысяч государственных служащих, среди прокуроров и судей стала ощущаться нехватка в опытных и квалифицированных кадрах, чтобы противостоять торговле людьми. Госдепартамент заявил, что в Турции из-за недостаточности ресурсов и неопытности прокуроров и судей срывается расследование дел, виновные признаются невиновными или получают небольшие наказания за более мелкие преступления из-за низкого уровня следствия, неучастия в судебном процессе свидетелей. В докладе отмечается, что турецкое правительство предоставляет жертвам ограниченную специализированную помощь. Исключение некоторых местных неправительственных организаций из противодействия торговле людьми также подверглось критике.

Адъютант начальника Генерального штаба генерала Хулюси Акара подполковник Левент Тюрккан: «Мои первые показания были даны после пыток и под воздействием наркотиков»

Служба иммиграции и беженцев Канады (IRB) опубликовала большой доклад, в котором подробно описывается судьба движения «Хизмет» в Турции и то, с каким давлением и жестокостью столкнулись его члены. После попытки государственного переворота 2016 года правительство использовало этот инцидент для запугивания оппозиционных групп. Десятки тысяч служащих или сочувствующих «Хизмету» подверглись жестокому обращению. Правящая Партия справедливости и развития обвинила находящегося в изгнании с 1999 года в США проповедника Фетхуллаха Гюлена и движение в привлечении внимания к коррупции, расследование фактов которой в 2013 году затронуло имена Эрдогана и высокопоставленных членов ПСР. Отмечается, что «Хизмет» после 15 июля объявлено террористической организацией. В докладе подчеркивается, что в Турции произошло резкое понижение качества законодательного процесса, а соблюдение прав человека ухудшилось.

2 автомата, 2 магазина и 319 патронов, а также «запрещенная литература FETÖ, РПК, ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) найденные в Мардине. По версии турецких силовиков, найденное принадлежит движению «Хизмет» Hizmet.today

IRB информирует, что из-за поправки в антитеррористический закон правительство получило большие возможности для чистки армии, сил безопасности и государственных служащих. Служба иммиграции Канады опубликовала список организаций, которые до 20 марта 2018 года были закрыты в процессе чистки правительством, а также список организаций, имеющих отношение к «Хизмет». Сообщается о том, что имущество и состояние приближенных к движению было конфисковано турецким правительством, а лица, пытающиеся оказать финансовую или материальную помощь родственникам заключенных, помещены в тюрьму по обвинению в терроризме. Поэтому члены «Хизмет», которые остались в Турции, ведут бесправную жизнь и ищут возможности выехать за границу.

В ежегодном докладе Государственного департамента США «Страны терроризма 2019» подчеркивается, что попытка Эрдогана назвать «Хизмет» террористической организацией неверна. В части доклада, где говорится о Турции, говорится, что после 15 июля правительство Турции назвало движение Фетхуллаха Гюлена террористической организацией, но в США так не думают. В докладе отмечается, что правительство арестовало и продолжает арестовывать как своих граждан, так и сотрудников, работающих в Турции по линии американцев, на том основании, что они являются сторонниками «террористической организации». Напоминается, что турецких граждан похищали за рубежом и привозили в Турцию по обвинению в причастности к движению. Упоминается тот факт, что после 2016 года правительство уволило более 130 тысяч чиновников и служащих Вооруженных сил, были арестованы более 80 тысяч человек, закрыты более 500 неправительственных учреждений.

Улики собранные турецкой полицией, доказывающие(по версии турецких властей) принадлежность к террористической деятельности hizmet.today

Центр американского прогресса (Center for American Progress — CAP), располагающийся в Вашингтоне, опубликовал доклад под названием «Меняющийся медиаландшафт Турции». Согласно ему, несмотря на цензуру и репрессии, в Турции попытки Эрдогана контролировать все СМИ не удаются: во-первых, по причине увеличения недоверия к средствам массовой информации в целом, во-вторых, из-за того, как турецкий народ получает информацию. На примере мониторинга новостей о коронавирусе показывается, что многие люди, сомневающиеся в честности традиционных СМИ, скептически относятся к «розовой картинке», которую те представляют о действиях правительства в условиях эпидемии. Поэтому они обращаются к социальным сетям. Однако соцсети, хотя и являются альтернативой проправительственным источникам, имеют сложную структуру. В них имеет место и точная информация, и частично точная, и дезинформация провокационного характера. Таким образом, турки, которые не доверяют традиционным СМИ, могут быть введены в заблуждение из-за «преднамеренно или непреднамеренно распространяемой ошибочной информации», что может быть отражено в их политическом выборе или предпочтениях во время голосования.

Согласно докладу, это изменение может иметь критические последствия как для внутренней, так и для внешней политики Турции, а также для будущего Эрдогана. В докладе делается вывод о том, что текущие тенденции могут повысить способность «партизанских кругов» и «внешних участников» распространять дезинформацию, еще больше подпитывая поляризацию и подрыв системы. Высказывается мнение, что растущая дезинформация и «партизанство» в СМИ, возможно, сыграли роль в том, что турецкое правительство изначально с трудом отреагировало на эпидемию.