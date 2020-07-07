Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для оказания помощи и содействия жителям Гонконга, которые «могут стать мишенью» китайского коммунистического режима. Об этом в ходе интервью Тони Перкинсу в эфире радиопрограммы Washington Watch заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

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Политик напомнил о готовности Великобритании принять до «трёх миллионов человек, которые могут захотеть покинуть Гонконг».

«Я знаю, что другие страны также взяли на себя это обязательство, — добавил Помпео. — Соединённые Штаты сделают всё возможное, чтобы защитить тех людей, которые занимаются деятельностью, направленной на то, чтобы просто требовать простых, основных свобод».

По словам госсекретаря США, приняв закон о национальной безопасности Гонконга, компартия КНР нарушила обязательства, взятые на себя после возвращения этого специального административного района под управление Китая. Помпео считает, что закон даёт право «посадить людей в тюрьму на всю жизнь».

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«И это те вещи, о которых мы беспокоимся», — добавил госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, единогласно принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР).

Генеральный консул США в Гонконге Хэнском Смит назвал этот документ «трагедией для Гонконга» и не исключил, что США введут дополнительные санкции в отношении Китая, чтобы оказать «давление на Пекин с целью отмены закона».