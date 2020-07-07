Джакарта, , 09:40 — REGNUM Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли подчеркнул, что Индонезия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии в связи с конфликтом с Косово, сообщает Antara.

«Мы высоко ценим двусторонние отношения, которые существуют между Индонезией и Сербией, которые продолжаются с 1954 года. Позиция Индонезии по Косово является твердой, страна поддерживает суверенитет и целостность территории Сербии», — заявил министр юстиции и прав человека Индонезии.

Индонезия поддерживает мирное урегулирование конфликта путем диалога и переговоров и не признает провозглашение независимости Косово.

«Юридическое сотрудничество между двумя странами необходимо для преодоления этой потенциальной угрозы», — заявил Ясонна Лаоли.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие туризма на Бали будет осуществляться поэтапно, начиная с 9 июля 2020 года.

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