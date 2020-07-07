Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Нежелание Демократической партии США открыть образовательные учреждения страны осенью обусловлено политическими причинами, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Коррумпированный Джо Байден и демократы не хотят открытия учебных заведений осенью по политическим причинам, а не из-за охраны здоровья», — написал Трамп в своем Twitter.

По словам американского лидера, демократы считают, что это им поможет на предстоящих президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, в преддверии голосования противостояние между кандидатами на высший пост в стране значительно обостряется.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал своего наиболее вероятного конкурента на грядущих президентских выборах Джо Байдена «продажным». Он заявил, что антироссийское заявление, озвученное Байденом, было написано «его кураторами».