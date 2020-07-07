Майдугури, Нигерия, , 09:40 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что правительство страны отомстит за обстрел вертолета ООН, в результате которого погибли два человека. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Президент охарактеризовал теракт, произошедший 4 июля в северо-восточном штате Борно, как «подлый», добавив, что случившееся не пройдет без «серьезных последствий» для нападавших.

Как передают репортеры, среди двух жертв нападения повстанцев на вертолет — пятилетний ребенок. Вертолет использовался для оказания гуманитарной помощи гражданским лицам в районе, который уже более десяти лет страдает от насилия.

После нападения ООН приостановила оказание гуманитарной помощи в регионе.