Тегеран, , 09:31 — REGNUM В Вашингтоне должны компенсировать Тегерану ущерб, который был причинен санкциями США в отношении Ирана, вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом. Об этом 7 июля заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе виртуальной дискуссии в рамках «Средиземноморского диалога».

По словам главы иранского МИД, когда в 2021 году в Белом доме будет заседать либо нынешний президент США Дональд Трамп, либо кто-то другой, ему от нынешнего американского правительства перейдёт ответственность, и в том числе — за ущерб нанесенный народу Ирана и экономике страны.

«Им (властям США — ред.) нужно будет компенсировать ущерб, вернуться к международным договоренностям, неважно, кто окажется в Белом доме», — заявил Зариф.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США нацелились на интересы Ирана в регионе и приняли меры для оказания давления на региональных союзников Исламской Республики