Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Китайские власти вводят в Гонконге цензуру, напоминающую о романе-антиутопии «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла, полагает американский госсекретарь Майк Помпео. Такое сравнение содержится в заявлении Помпео, распространённом пресс-службой Госдепартамента США.

Помпео обвинил компартию Китая в уничтожении «свободного Гонконга». Чернила на законе о нацбезопасности Гонконга ещё не просохли, но местные власти уже действуют «в оруэлловской манере», отметил он.

По его словам, создано госуправление нацбезопасности, в библиотеках изымают книги с критикой китайской компартии, запрещены политические лозунги, звучат требования о цензуре в школах.

Ранее Гонконг процветал благодаря свободе мысли и слова, но теперь этого нет, добавил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Китая вступил в силу закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, направленный на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами.

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