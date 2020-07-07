Киев, , 09:17 — REGNUM Саммит «Нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) может пройти в августе, заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

По его словам, следующая встреча лидеров стран «нормандского формата» в Берлине должна состояться после того, «как будет понятно, что выполнен «Париж».

"В течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу», — сказал Резников в эфире телеканала ICTV.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий саммит стран «Нормандской четверки» прошёл в Париже в декабре 2019 года. Его участники подтвердили, что Минские соглашения остаются основой для работы. Следующий саммит должен был пройти весной 2020 года в Берлине, однако он не состоялся в том числе из-за пандемии коронавируса.

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