Бали, Индонезия, , 09:16 — REGNUM Открытие туризма на Бали будет осуществляться поэтапно, начиная с 9 июля 2020 года, когда остров станет доступным для местных туристов, сообщает СNBC Indonesia.

Известно, что иностранные туристы смогут приехать на остров Бали в начале сентября 2020 года.

Губернатор Бали Тьокорда Ока Артха Сукавати заявил, что возвращение к нормальной жизни на острове начнется 9 июля. Индонезийские туристы смогут приехать на остров после 31 июля, а иностранные туристы — после 11 сентября.

Между тем, в бюро по туризму провинции Бали заявили, что многие туристы собирались вернуться на Бали. На основании проведенного им опроса, 53% туристов интересуются отдыхом на Бали в октябре-декабре 2020 года.

Напомним, число иностранных туристов на острове Бали в 2019 году достигло 6,3 млн человек.

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