Хартум, , 09:22 — REGNUM Глава переходного правительства Судана снял с занимаемой должности начальника полиции страны и его заместителя через несколько дней после того, как по всей стране прошли массовые протесты, участники которых призывали к проведению более масштабных политических реформ. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Судана.

Премьер-министр Абдалла Хамдок освободил от занимаемой должности начальника полиции Судана Аделя Мохаммеда Башара, заменив его на Эзз Эльдина Шейха Али.

В заявлении также сообщалось, что Осман Мохаммед Юнес, заместитель Башара, также был уволен. Никаких причин для увольнения обоих чиновников не называлось.

На прошлой неделе в обращении к десяткам тысяч протестующих премьер-министр Абдалла Хамдок пообещал, что изменения не заставят себя долго ждать.

Как сообщают репортеры, с тех пор, как в прошлом году после нескольких месяцев протестов военные свергли президента Омара аль-Башира, в стране наблюдается растущее разочарование в связи с медленными темпами реформ.

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