Москва, , 08:53 — REGNUM Россия больше не видит в Соединённых Штатах партнёра, с которым можно договариваться. Об этом по итогам переговоров стран-участниц Договора по открытому небу заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту», — подчеркнул в эфире «Известия ТВ» дипломат.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».

Как сообщало ИА REGNUM 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из соглашения по открытому небу, которое было подписано в марте 1992 в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Причиной этому стало то, что Россия в ходе полётов якобы следила за местонахождением главы Белого дома.

При этом группа американских сенаторов-демократов в обращении на имя госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера потребовала немедленно остановить выход США из Договора по открытому небу.

Напомним, Россия присоединилась к этому договору в мае 2001 года. Всего на сегодняшний день участниками договора являются 34 государства.