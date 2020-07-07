Тбилиси, , 09:06 — REGNUM Наделение правительства Грузии правом вводить карантин без объявления режима чрезвычайного положения в стране противоречит Конституции. Об этом 6 июля в эфире телеканала «Палитраньюс» заявил председатель парламентской фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

«Это антиконституционно. Правительству сегодня дано такое право, которое может у него быть только при объявлении чрезвычайного положения», — сказал Гоциридзе.

Оппозиционер отметил, что не знает целей, с которыми правящая партия «Грузинская мечта» наделяет правительство полномочиями вводить карантин, но он уверен, что это противоречит Конституции. Он добавил, что неправительственные организации по этому поводу обратились в Конституционный суд.

Стоит отметить, что в парламенте Грузии члены правящей партии начали обсуждать продление временных полномочий правительства, позволяющих вводить карантин в отдельных населенных пунктах без введения режима ЧП, который может объявить только парламентское большинство. Срок этих полномочий истекает 15 июля, и планируется продлить их до конца года.

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