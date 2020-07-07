Париж, 7 июля 2020, 08:40 — REGNUM Бывший министр государственных счетов Франции Жеральд Дарманин назначен на пост министра внутренних дел страны, передает BFM TV.
Жеральд Дарманин сменил Кристофа Кастанера на этой должности, который оказался в центре кризиса и недоверия граждан к полиции. В течение более двух недель в июне полиция собиралась каждую ночь, бросая свои наручники на землю в знак протеста.
Во время визита в полицейский участок 5 июля 2020 года новый премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что безопасность станет одной из «самых первых забот».
Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Франции Жан Кастекс выступит с речью перед Национальной ассамблеей страны 15 июля 2020 года.
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