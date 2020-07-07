Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Действие поправок в законе об общественном здравоохранении Грузии, позволяющих правительству вводить карантинные меры и ограничивать конституционные права граждан, нужно продлить до конца года. Об этом 6 июля заявил журналистам глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Ожидается, что возможная вторая волна (коронавируса, прим. — ИА REGNUM), которая может иметь более высокое распространение, будет результативно более тяжелой. Поэтому нам приходится продлить срок действия закона об общественном здравоохранении», — сказал Хундадзе.

Он отметил, что правительству нужны полномочия на введение карантинных мер, чтобы иметь возможность их применять точечно, не вводя режим чрезвычайного положения во всей стране.

Напомним, режим ЧП в Грузии правительство может ввести только после одобрения президента и большинства парламента. Во время действия этого режима правительство может вводить карантинные меры по всей стране или в отдельных населенных пунктах.

В конце мая депутаты приняли закон о временном наделении правительства правом вводить карантин в отдельных районах без объявления ЧП в стране. Эти полномочия заканчиваются 15 июня.

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