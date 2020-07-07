Москва, , 08:26 — REGNUM Законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, поддержан комиссией правительства по законопроектной деятельности. Об этом сообщает 7 июля РИА Новости со ссылкой на проект отзыва правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указано в тексте отзыва.

Отмечено также, что ограничения на наличие второго гражданства обусловлены принятием поправок к Конституции РФ.

Законопроект о том, что послом России в иностранном государстве или её постоянным представителем в международной организации не может быть человек с иностранным гражданством или видом на жительство, ранее внесли в Госдуму сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас.