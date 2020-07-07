Париж, , 08:24 — REGNUM Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс выступит с речью перед Национальной ассамблеей страны 15 июля 2020 года, сообщает Le Figaro.

В отличие от первых трех лет глава государства Эммануэль Макрон планирует восстановить традицию выступать 14 июля. Президент, как ожидается, обнародует цели новой исполнительной власти, чтобы противостоять надвигающемуся экономическому и социальному кризису.

«Оживление экономики, продолжение перестройки социальной защиты и окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка, защита европейского суверенитета: это наши приоритеты на ближайшие месяцы», — заявил президент Франции.

Жан Кастекс должен будет детализировать намеченный путь перед парламентом 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Франции примет социальных партнеров в Матиньонском дворце в Париже вечером 8 июля, 9 или 10 июля 2020 года.

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