Париж, , 08:01 — REGNUM Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс примет социальных партнеров в Матиньонском дворце в Париже вечером 8 июля, 9 или 10 июля, во время серии двусторонних переговоров, сообщает Le Figaro.

Жан Кастекс объявил, что на этой неделе встретится с профсоюзами и работодателями, призывая к «диалогу, слушанию, поиску компромисса», который, по мнению участников, должен стать «абсолютной необходимостью».

Ожидается, что стороны обсудят перезапуск пенсионной реформы, который президент Эммануэль Макрон хочет поддержать новой консультацией.

Жан Кастекс также выразил желание «установить новую социальную повестку дня» и заявил, что надеется решить этот вопрос в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер объявил состав нового правительства страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции объявили состав нового правительства страны

Читайте развитие сюжета: Назначена дата выступления нового премьер-министра Франции