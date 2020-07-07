Вашингтон, , 07:23 — REGNUM В Гватемале по запросу властей США задержаны сыновья бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли — Луис Энрике и Рикардо Альберто, обвиняемые в коррупции по делу бразильской строительной компании Odebrecht. Об этом 6 июля сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Сыновья Мартинелли 6 июля были задержаны в международном аэропорту в столице Гватемалы после того, как американская прокуратура обвинила их в участии в коррупционной схеме с бразильской строительной фирмой Odebrecht.

В заявлении Минюста США говорится о том, что сыновья Мартинелли обвиняются в посредничестве при выплате взяток в размере около 28 миллионов долларов от руководства Odebrecht высокопоставленному чиновнику Панамы в период между 2009 и 2014 годами, когда их отец занимал пост главы страны.

По информации агентства Reuters, в настоящее время семья Мартинелли «работает над тем, чтобы обеспечить сыновьям юридическую помощь в Гватемале и возможность передать дело в Панаму».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президентам Панамы Хуану Карлосу Вареле и Рикардо Мартинелли, которые проходят по делам о коррупции с компаниями Odebrecht и New Business, запрещено покидать территорию страны. Ранее экс-главы страны были доставлены в штаб-квартиру антикоррупционной прокуратуры страны для допроса в рамках дел Odebrecht и New Business, а позднее прокуратура выдвинула в отношении указанных лиц обвинения в отмывании денег.

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