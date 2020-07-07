Москва, , 07:09 — REGNUM Украина не обладает возможностями, чтобы вести войну с Россией, поэтому прибегает к «риторическим провокациям», написал 7 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Таким образом он объяснил высказывание командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

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«У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — написал российский сенатор.

Ранее российский военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ.

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