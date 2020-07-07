Гонконг, Китай, , 06:44 — REGNUM Социальная сеть для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance в ближайшие дни станет недоступной для пользователей на территории Гонконга в связи с принятием Китаем поправок в закон о национальной безопасности. Об этом со ссылкой на представителя компании 7 июля сообщает агентство Reuters.

«В свете недавних событий мы решили прекратить работу приложения TikTok в Гонконге», — привело агентство слова представителя компании.

Напомним, мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской компании Facebook, отказался предоставлять данные о пользователях властям Гонконга после принятия поправок в закон о национальной безопасности, ограничивающие, как считают многие эксперты, законные права автономии. Telegram ранее также отказался передавать властям эти данные.

Руководство WhatsApp также решило проконсультироваться с экспертами для оценки действий властей Китая на предмет возможных нарушений прав человека и не будет передавать информацию о своих пользователях.

Как сообщало ИА REGNUM, Google, Facebook, WhatsApp, Telegram и другие крупнейшие IT-компании объявили о том, что перестанут выдавать информацию о жителях Гонконга властям Китая. Отмечается, что это решение принято в связи с принятием в КНР закона о национальной безопасности Гонконга и продлится до тех пор, пока экспертами не будет дана оценка закону с точки зрения соответствия правам человека.

Читайте также: WhatsApp не будет передавать данные пользователей властям Гонконга

Читайте ранее в этом сюжете: IT-компании договорились не выдавать данные жителей Гонконга властям Китая