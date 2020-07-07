Пекин, , 06:08 — REGNUM Китай призвал торгового советника Белого дома Питера Наварро и ему подобных уважать факты и науку, отказавшись от порочной практики выставления политических интересов выше благополучия народа, а также прекратить распускать лживые слухи про COVID-19, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Соответствующие заявления были сделаны пресс-секретарем МИД Китая Чжао Лицзянем во время брифинга, когда ему задали вопрос о том, как США не устают продолжать стигматизировать Китай как виновника пандемии нового коронавируса.

«Наварро — заправский лжец и сплетник, который распространяет «политический вирус» для стигматизации Китая под предлогом пандемии», — заявил Чжао.

С момента начала вспышки нового коронавируса правительство Китая предприняло самые своевременные и всесторонние меры для борьбы с эпидемией и ее сдерживания, отметил Чжао. По его словам, столица китайского провинции Хубэй город Ухань временно приостановил исходящие рейсы в США с 23 января, как только в США был выявлен первый случай.

«Наварро должен, прежде всего, ответить на самый частый вопрос телеканала MSNBC, почему количество случаев заболевания в Соединенных Штатах настолько выше, чем где бы то ни было в мире», — продолжил Чжао.

«Он также должен провести самоанализ и ответить на следующие вопросы международного сообщества: какова истинная причина закрытия биолаборатории Форт-Детрик правительством США? Это как-то связано с EVALI [«вейперская болезнь», — прим. ИА REGNUM], сезонным гриппом и пандемией COVID-19? Когда Соединенные Штаты пригласят экспертов Всемирной организации здравоохранения или других международных учреждений для расследования происхождения COVID-19 в Соединенных Штатах?» — повторил еще раз Чжао то, что неоднократно спрашивали ведущие китайские издания.

Чжао также призвал Наварро уважать факты и науку, а также сохранить хоть каплю ответственности, поставив спасение жизней американцев выше политических интересов, а также отказаться от порочной практики распускания слухов и лжи.