Пекин, 7 июля 2020, 06:08 — REGNUM Китай призвал торгового советника Белого дома Питера Наварро и ему подобных уважать факты и науку, отказавшись от порочной практики выставления политических интересов выше благополучия народа, а также прекратить распускать лживые слухи про COVID-19, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.
Соответствующие заявления были сделаны пресс-секретарем МИД Китая Чжао Лицзянем во время брифинга, когда ему задали вопрос о том, как США не устают продолжать стигматизировать Китай как виновника пандемии нового коронавируса.
С момента начала вспышки нового коронавируса правительство Китая предприняло самые своевременные и всесторонние меры для борьбы с эпидемией и ее сдерживания, отметил Чжао. По его словам, столица китайского провинции Хубэй город Ухань временно приостановил исходящие рейсы в США с 23 января, как только в США был выявлен первый случай.
Чжао также призвал Наварро уважать факты и науку, а также сохранить хоть каплю ответственности, поставив спасение жизней американцев выше политических интересов, а также отказаться от порочной практики распускания слухов и лжи.