Пхеньян, , 05:51 — REGNUM Северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США, заявил представитель МИД КНДР Квон Чон Гын, 7 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, за рубежом неверно расценивают недавнее высказывание первого заместителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи как ожидание конкретных действий от американской стороны.

Напомним, 4 июля Цой Сон Хи заявила, что США рассматривают КНДР как инструмент урегулирования своих внутренних проблем и, в связи с этим, Пхеньян не будет проводить переговоры с Вашингтоном.

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