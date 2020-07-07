Каспийск, Дагестан, , 05:47 — REGNUM В Каспийске 26 июля впервые пройдёт военно-морской парад кораблей Каспийской флотилии в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом 7 июля сообщает пресс-службе Южного военного округа Минобороны РФ.

«В торжествах задействуют корабли, катера и суда краснознаменной Каспийской флотилии», — говорится в сообщении. Всего в военно-морском параде примут участие более 25 кораблей.

Отмечается, что в настоящее время осуществляется подготовка районов и акваторий проведения парада, уточняются навигационные параметры движения кораблей в Каспийском море, определяются точки постановки кораблей на бочки.

В День ВМФ в Каспийске также состоится военно-спортивный праздник. На нём будут показаны элементы боя с условным противником в море и при высадке морского десанта. Жителям города будут продемонстрированы эпизоды боевой подготовки бойцов морской пехоты и экипажей кораблей, показана выставка вооружений и военной техники флотилии.

Как сообщало ИА REGNUM, в День ВМФ 26 июля парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке пройдёт в бухте Золотой Рог.

Традиционный военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей флота и театрализованное представление в этом году во Владивостоке не планируются в связи с карантинными мерами.

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