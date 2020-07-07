Буэнос-Айрес, , 05:43 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал выдвинутые против него обвинения в терроризме незаконными и продиктованными политическими мотивами. Об этом он 6 июля написал на своей странице в Twitter.

«Прокуратура Ла-Паса намеревается незаконно и неконституционно обвинить меня в терроризме… Это является еще одним доказательством систематического политического преследования со стороны правительства de facto», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что требование ареста бывшего президента Боливии Эво Моралеса по обвинению терроризме выдвинула антикоррупционная комиссия боливийской прокуратуры.

По версии прокуратуры, Моралес якобы устроил продовольственную блокаду и осаду главных городов республики в ходе политического противостояния в ноябре 2019 года.

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