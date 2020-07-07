Южно-Сахалинск, 7 июля 2020, 05:41 — REGNUM На Сахалине глава администрации Томаринского района Александр Кобелев ушёл в отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Как написал Кобелев на свой странице в Instagram, отставка связана с личными обстоятельствами. Мэр кратко обозначил основные достижения, которых удалось добиться ему с коллегами.
«За почти пять лет работы с коллегами в администрации района было сделано много — нам удалось привести в порядок внешний вид города и сел района, отремонтировать крыши домов, построить немало детских и спортивных площадок. Активно ведётся строительство домов для переселения с аварийного жилья и очередников на получение квартир, ремонтируются дороги и многое многое другое», — написал Кобелев.
Главное, по мнению главы администрации, чего удалось достигнуть это взаимодействие с жителями района.
«Спасибо за всё! До свидания!», — попрощался Александр Кобелев.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку зампредседателя правительства Сергея Наумова, который курировал социальную сферу.