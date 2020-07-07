Южно-Сахалинск, , 05:41 — REGNUM На Сахалине глава администрации Томаринского района Александр Кобелев ушёл в отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Сахалине ушёл на пенсию зампредседателя правительства

Как написал Кобелев на свой странице в Instagram, отставка связана с личными обстоятельствами. Мэр кратко обозначил основные достижения, которых удалось добиться ему с коллегами.

«За почти пять лет работы с коллегами в администрации района было сделано много — нам удалось привести в порядок внешний вид города и сел района, отремонтировать крыши домов, построить немало детских и спортивных площадок. Активно ведётся строительство домов для переселения с аварийного жилья и очередников на получение квартир, ремонтируются дороги и многое многое другое», — написал Кобелев.

Главное, по мнению главы администрации, чего удалось достигнуть это взаимодействие с жителями района.

«Спасибо за всё! До свидания!», — попрощался Александр Кобелев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку зампредседателя правительства Сергея Наумова, который курировал социальную сферу.