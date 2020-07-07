Киев, , 05:31 — REGNUM Киевские власти допускают ввод миротворцев ОБСЕ в Донбасс поскольку имеют соответствующие «юридические возможности», заявил 6 июля вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно», — сказал он.

По словам министра, ввод добровольцев мог бы стать вариантом, приемлемым для Донецкой и Луганской Народных республик.

Ранее Киеве выступали с идеей ввода миротворцев ООН в Донабасс, однако по мнению украинской стороны миротворческий контингент должен был разместиться на всей территории вплоть до границы с Россией, а не только на линии соприкосновения враждующих сторон.

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