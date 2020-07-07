Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Введение Великобританией персональных санкций в отношении 25 граждан России знаменует собой наступление «новой эры для санкционной политики», заявил 6 июля госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом говорится в распространённом сообщении Госдепа.

«США высоко оценивают неизменную глобальную лидирующую роль Великобритании в деле поощрения и защиты прав человека», — сказал он.

По словам Помпео, введение Лондоном санкций откроет новую страницу в сотрудничестве «между двумя демократическими государствами», а США продолжат искать союзников, чтобы усилить давление на «нарушителей» прав человека.

Напомним, днём ранее МИД Великобритании опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В списке содержится 25 российских граждан, в том числе глава СК России Александр Бастрыкин.

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