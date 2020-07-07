Москва, , 04:09 — REGNUM Введенные Великобританией персональные санкции в отношении 25 граждан России не останутся без ответа, заявил 6 июля журналистам член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

«Россия примет ответные меры на представленный Великобританией «список Магнитского», — сказал он.

По его словам, соответствующее решение может быть выработано Министерством иностранных дел России и правоохранительными органами.

Кондратьев добавил, что составление нового санкционного списка в Великобритании является «проявлением враждебности по отношению к России», и оно ухудшит двусторонние отношения Москвы и Лондона.

Напомним, МИД Великобритании опубликовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского». В списке содержится 25 российских граждан, в том числе глава СК России Александр Бастрыкин.

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