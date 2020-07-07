Нью-Йорк, США, , 04:00 — REGNUM Бывший глава американской дипмиссии в России Джон Ханстсман проиграл первичные выборы Республиканской партии США перед выборами губернатора штата Юта, сообщает газета The New York Times.

По итогам подсчёта 90% бюллетеней, Хантсман набрал 34,6% голосов, в то время как его соперник Спенсер Кокс набрал 36,4%. При этом Кокс написал у себя в Twitter, что Хантсман признал поражение.

«Только что мне любезно позвонил Джон Хантсман и признал свое поражение», — заявил он.

Таким образом Хантсман не будет участвовать в губернаторских выборах в качестве кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Хантсман ушел с должности посла США в России в октябре 2019 года. Его на этом посту сменил заместитель главы американского Госдепа Джон Салливан.

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