Пекин, , 03:37 — REGNUM Китай уведомил ООН о присоединении к Международному договору о торговле оружием (МДТО). О передаче постпредом Китая при ООН Чжан Цзюнем соответствующего документа генсеку ООН Антониу Гутерришу говорится в распространённом 6 июля сообщении постпредства Китая.

«6 июля посол Чжан Цзюнь передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генсеку ООН Антониу Гутерришу», — говорится в сообщении.

По информации дипмиссии, вступление договора в силу в Китае произойдёт через 90 дней после состоявшейся передачи документа о присоединении.

Международный договор о торговле оружием распространяется на на все основные виды тяжёлого вооружения — от танков и боевых бронированных машин до боевых самолётов и вертолётов, военных кораблей и ракет. А также на лёгкие вооружения и стрелковое оружие.

Договор был одобрен на пленарном заседании Генассамблеи ООН в апреле 2013 года 154 голосами. Воздержались от голосования за договор 23 государства, включая Россию, Китай и Индию. Против голосовали Сирия, Иран и КНДР.

Напомним, что Россия не является участником МДТО, как и другие государства — члены ОДКБ, кроме присоединившегося к нему в 2017 году Казахстана. США подписали МДТО ещё в 2013 году. Но в июле 2019 года администрация США отказалась от исполнения своих обязательств по нему в связи с неэффективностью договора и «ограничениями для суверенитета США».

Как сообщало ИА REGNUM, объём экспорта американского оружия при президенте Дональде Трампе достиг $51 млрд в год. За первые два года президентства Трампа число людей, работающих в оборонной сфере, увеличилось более чем на три с половиной процента — до 880 тысяч.

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