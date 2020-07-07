Братислава, , 01:42 — REGNUM Граждане более 30 стран теперь смогут въезжать в Словакию без обязательного предоставления справок об отрицательных тестах на коронавирус и пребывания в двухнедельной самоизоляции. Об этом со ссылкой на МИД республики 6 июля сообщает агентство TASR.

В списке, который представило внешнеполитическое ведомство Словакии, фигурируют большинство стран Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Южная Корея и Япония. Но в него не включены, в частности, Великобритания, Португалия и Швеция.

В числе стран, чьим жителям разрешён свободный в Словакию — Польша, Чехия и Хорватия. Между тем, МИД страны рекомендует гражданам Словакии пока не посещать в Польше Силезское воеводство, Прагу и районы Загреба в связи с повышенной опасностью заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что граждане страны смогут свободно посещать Польшу.

По последним данным в Словакии выявлено 1765 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране умерли 28 пациентов с COVID-19.

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