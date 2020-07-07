Ла-Пас, , 01:02 — REGNUM Требование произвести арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса по обвинению терроризме выдвинула антикоррупционная комиссия боливийской прокуратуры, 6 июля сообщается на сайте следственного ведомства республики.

Кроме того, экс-главу страны обвиняют и в финансировании терроризма. По версии прокуратуры, Моралес якобы устроил продовольственную блокаду и осаду главных городов республики в ходе политического противостояния в ноябре 2019 года.

Ранее временное правительство Боливии также пыталось несколько раз начать уголовное преследование в отношении бывшего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня временные власти Боливии обратились в прокуратуру страны с просьбой добавить Эво Моралеса в список подозреваемых по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной цене.

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