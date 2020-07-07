Киев, , 00:28 — REGNUM Киевские власти трезво оценивают возможное создание ударных частей в Донбассе и не видят угрозы для себя, заявил 6 июля командующий операцией объединенных сил ВС Украины Сергей Наев в эфире телеканала ICTV.

«Что касается оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей — ситуация на данный момент не носит угрозы создания ударных формирований», — сказал он.

По словам Наева, Вооружённые силы Украины регулярно проводят учения, отрабатывая, в том числе, возможные сценарии атаки «противника» с разных направлений.

Ранее украинский чиновник заявлял, что в Киеве отсутствует информация о подготовке атаки с юга, однако боеспособность украинской армии на этом направлении усилили.

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