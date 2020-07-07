Ла-Пас, , 00:21 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что исполняющая обязанности президента его страны Жанин Аньез по приказу из Вашингтона вступила в сговор с кандидатом в президенты Карлосом Месой. Об этом Моралес заявил в интервью радио Rebelde.

По его словам, в Ла-Пасе в обстановки секретности состоялась встреча Аньез с Месой. Аньез, следуя инструкциям из Вашингтона, утверждает Моралес, сказала Месе, что поддержит его кандидатуру на выборах, не выдвигаясь самостоятельно.

Руководитель предвыборной кампании Месы Рикардо Пас уже поспешил опровергнуть эту информацию.

«Я заверяю вас, никакой встречи не было. Моралес дискредитировал себя, он лжец и сторонник теорий заговоров, нельзя верить ни единому его слову», — сказал Пас.

Однако эксперты указывают, что в словам Моралесоа может быть правда. Рейтинга Аньез оставляют желать лучшего и в случае выдвижения она вряд ли выиграет. А своим заявлением Моралес пытается помешать формированию право-центристской коалиции.