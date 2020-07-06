Нью-Дели, , 23:58 — REGNUM Индия намерена заключить с Россией дополнительный контракт на сумму $800 млн для закупки вооружений, запчастей и боеприпасов, сообщает издание Defense News со ссылкой на источник в индийском министерстве обороны.

Издание утверждает, что индийские военные заинтересованы в скорейшем приобретении запчастей для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo и танков Т-90, а также ракет и боеприпасов для истребителей, танков, кораблей и субмарин российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад военное ведомство Индии сообщило об одобрении контракта на закупку в России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию еще 59 таких истребителей на общую сумму более $984 млн.

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