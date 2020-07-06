Нью-Йорк, США, , 23:23 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики принуждают уйгурских женщин к стерилизации или применению противозачаточных средств, чтобы сократить мусульманское население в стране. Такую информацию распространяет агентство Associated Press.

В материале агентства утверждается, что официальный Пекин преследует цель ограничить рост мусульманского населения Китая аж на генетическом уровне. Так, уйгуров, у которых рождается трое или более детей, разлучают с ними, если семья не в состоянии заплатить крупные штрафы. При этом полиция обыскивает их дома в поисках спрятанных детей.

Утверждается, что китайское правительство выделило средства на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Правительство также финансирует установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Все эти пункты включены в бюджет на планирование семьи в 2019 году в синьцзяньском городе Хотан и соседнем уезде Гума, где в основном живет уйгурское население.

Также агентство отмечает, что усилия Пекина по сокращению рождаемости среди уйгуров уже приносит плоды — в районах компактного проживания этого народа в период с 2015 по 2018 год рождаемость упала на 60%. В целом по Синьцзяну в 2019 году рождаемость снизилась на 24%. При этом во всем Китае рождаемость упала только на 4,2%.